Doppia tegola per Allegri: out per la sfida di Verona

Domani la Juventus sarà chiamata ad affrontare il Verona al Bentegodi, con non pochi problemi per il mister Massimiliano Allegri.

Domani alle ore 18.30 la Juventus sarà di scena al Bentegodi per la sfida con L’Hellas Verona, valida per la quattordicesima giornata di Serie A. Il mister bianconero Massimiliano Allegri si trova a dover disputare la partita con non pochi problemi di formazione. Sono molti, infatti, i calciatori che hanno dovuto dare forfait anche per la sfida di domani, che si preannuncia importantissima per la classifica.

Nella lista dei convocati dal tecnico livornese, non figurano Dusan Vlahovic e Federico Chiesa che, ovviamente, non faranno parte della sfida di Verona. Assenze pesantissime per la Juventus, che si troverà a dover fare a meno di due pedine molto importanti per il gioco dell’allenatore.

I convocati di Allegri: out Vlahovic e Chiesa

Come detto, il bomber e l’esterno non saranno in campo per l’importantissima sfida di domani. La Juventus, tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale, ha diramato la lista dei convocati da Massimiliano Allegri. Questi i venti convocati dal tecnico livornese