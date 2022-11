HIGHLIGHTS | Roma e Atalanta non sanno più vincere

La Roma non va oltre il pareggio al Mapei con il Sassuolo mentre, l’Atalanta, cade al Via del Mare contro il Lecce.

La Roma, dopo la sconfitta nel derby, non riesce ad andare oltre l’1-1 al Mapei contro il Sassuolo. Per i giallorossi il gol del vantaggio è firmato da Tammy Abraham all’80° minuto mentre, per i neroverdi, la rete del pareggio è di Pinamonti cinque minuti più tardi.

Altra sconfitta per la Dea che, dopo la sconfitta interna contro il Napoli, cade anche al Via del Mare contro il Lecce per 2-1. Al minuto 29 i padroni di casa sono già avanti per 2-0 grazie alle reti di Baschirotto e Di Francesco, con Duvan Zapata che prova a riaprirla al 40° del primo tempo. Nella ripresa l’Atalanta ci prova senza riuscire a trovare il pareggio.

Roma e Atalanta non riescono a trovare i tre punti

La Roma, al momento, si trova al sesto posto in classifica, con Inter e Juventus che in caso di vittoria possono effettuare il sorpasso. I giallorossi, nell’ultima gara prima della sosta, ospiteranno il Torino all’Olimpico. La Dea occupa la quarta posizione in classifica, con la Juventus che in caso di vittoria può mettere la freccia. Nel prossimo turno, l’Atalanta sarà chiamata al big match contro l’Inter al Gewiss Stadium.

