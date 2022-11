Inserimento Milan e colpo a prezzo di saldo: Inter e Juve travolte

Il Milan decide di inserirsi nella corsa per un rinforzo sulle corsie esterne: Inter e Juventus messe al tappeto dai rossoneri

Il calciomercato si avvicina all’apertura e i club si preparano a investire per migliorare le rose. Con il Mondiale che si prenderà la scena de metà novembre a fine dicembre, le squadre inizieranno da prima a trattare per eventuali nuovi innesti. In casa Milan si lavora già per capire quali colpi mettere a segno a gennaio ma non, solo. Si pianifica infatti anche il lavoro per la prossima sessione estiva.

In particolare i rossoneri avrebbero bisogno di rinforzi sulla corsia destra, per questo motivo il mirino potrebbe finire in Germania. Inserimento e Juventus e Inter al tappeto.

Calciomercato Milan, inserimento per Pavard: Juventus e Inter al tappeto

Il calciomercato estivo potrebbe iniziare a infiammarsi sin da ora. Il Milan potrebbe cercare rinforzi sulla corsia destra, dove continua a faticare un po’. In particolare il mirino dei rossoneri potrebbe essere puntato in casa Bayern Monaco, precisamente su Benjamin Pavard.

Il terzino francese ha il contratto con il club tedesco in scadenza nel 2024 e potrebbe essere acquistato a un prezzo di saldo. Sulle tracce di Pavard ci sarebbero anche Juventus e Inter, ma l’inserimento del Milan potrebbe anticipare tutti e mandare KO la concorrenza.