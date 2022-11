Altra tegola per Maignan: arriva il verdetto UFFICIALE

Il portiere del Milan, Mike Maignan, non è stato inserito nella lista dei convocati della Francia per il Mondiale: c’è l’annuncio ufficiale

Oltre al danno anche la beffa. Mike Maignan, alle prese con il suo infortunio al polpaccio sinistro, sarà costretto a guardare il Mondiale da casa. Il CT della Francia, Didier Deschamps, ha reso nota la lista ufficiale dei 25 calciatori che partiranno alla volta del Qatar.

E nell’elenco dei convocati, appunto, non figura l’estremo difensore del Milan, il quale non è riuscito a recuperare in tempo dal suo problema fisico. Presenti, invece, gli altri rossoneri Olivier Giroud e Theo Hernandez. insieme al centrocampista della Juventus Adrien Rabiot.

Francia, UFFICIALE: Maignan salta il Mondiale. C’è Giroud tra i convocati

Oltre al portiere ex Lille, manca all’appello anche Paul Pogba, un’assenza che era già stata annunciata qualche giorno fa. Di seguito la lista completa.

PORTIERI: Areola, Lloris, Mandanda

DIFENSORI: L. Hernandez, T. Hernandez, Kimpembe, Konate, Kounde, Pavard, Saliba, Upamecano, Varane

CENTROCAMPISTI: Camavinga, Fofana, Guendouzi, Rabiot, Tchouameni, Veretout

ATTACCANTI: Benzema, Coman, Dembele, Giroud, Griezmann, Mbappe, Nkunku