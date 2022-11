Conte ha già deciso: Inter condannata, Juve ribaltata

Arriva la sentenza sul futuro di Simone Inzaghi all’Inter e su quello di Antonio Conte

L’Inter è in una situazione molto complicata di stagione e al momento si trova a 11 punti di distanza dal primo posto e anche il futuro di Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra è in bilico.

Le critiche per Inzaghi dopo la sconfitta contro la Juventus sono state numerose, così come lo sono state per Massimiliano Allegri dopo l’eliminazione dalla Champions League. Nelle ultime settimane il nome di Antonio Conte è stato accostato alle panchine di Inter e Juventus in vista della prossima stagione. In merito è arrivata la sentenza del giornalista.

Inter, niente Conte: “Se torna va alla Juventus”

Il giornalista Furio Focolari è intervenuto sull’argomento a ‘Radio Radio’, esprimendo la sua considerazione sul possibile ritorno di Antonio Conte sulla panchina della Juventus. Il giornalista è convinto anche che Inzaghi dalla prossima stagione non sarà più l’allenatore dell’Inter: “Sono convito che questa sia l’ultima stagione di Inzaghi all’Inter. Non verrà esonerato a stagione in corso, il campionato lo finirà, ma l’anno prossimo non sarà lui l’allenatore dei nerazzurri. Ne sono certo. E non sarà Conte, per lui al massimo potrebbe esserci la Juventus”.