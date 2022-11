Juventus spiazzata, va al Liverpool: anche il Milan a secco

Juventus e Milan continuano a lavorare senza sosta per i vari talenti in circolazione: beffa in arrivo, il giocatore verso Liverpool

Non finiscono i colpi di scena per le big d’Italia, che continuano a monitorare attentamente i vari giovani talenti in giro per il mondo. Attenzione così alle sirene provenienti dalla Premier League.

Secondo quanto riferito, il Liverpool ha inviato scout per tenere d’occhio il giovane danese Gustav Isaksen tra le affermazioni che un trasferimento potrebbe aver luogo a gennaio. L’assistente di Jurgen Klopp , Pep Lijnders, ha rivelato le difficoltà dei Reds di arrivare ai migliori calciatori a causa dei limiti finanziari e così la loro politica di ingaggio potrebbe cambiare. Come rivelato dal tabloid “Express.uk”, riportato dal portale Ekstra Bladset, il nuovo talento del Liverpool messo nel mirino è l’ala del Midtjylland Gustav Isaksen.

Appena 21enne, è già protagonista con la Prima squadra da ormai tanto tempo. Finora ha messo a segno sette gol contribuendo anche a quelli in Europa League. Il giovane danese si è messo in mostra anche all’Olimpico contro la Lazio nella sfida a livello internazionale attirando così gli interessi delle big d’Italia, come Juventus e Milan.

Juventus e Milan, Isaksen scoperta importante

Il suo profilo è davvero diventato interessante e così anche lo stesso Svend Graversen, ds del Midtjylland, ha svelato di aver rifiutato un’offerta importante da parte di un top club della Premier League affermando che vale ancora molto di più. Idee interessanti in ottica futura per poter arrivare a giovani talenti in circolazione, ma c’è sempre l’agguerrita concorrenza delle big della Premier League. A partire da gennaio le dinamiche potrebbero così cambiare completamente in ottica futura per poter arrivare così a giovani talenti in circolazione. Juventus e Milan sono sempre alla ricerca di calciatori di assoluto valore già pronti per il presente ed utili in vista delle prossime stagioni affidandosi al loro puro talento.