Leao delude, l’attacco è devastante: “Sta sbagliando”

Rafael Leao continua a sfoderare prestazioni deludenti, il Milan perde terreno dal Napoli capolista: durissima critica al portoghese

Non è un mistero che la situazione del Milan, in questo momento, sia delicata. Il distacco dal Napoli capolista continua ad aumentare, sono 8 i punti di distanza senza contare lo scontro diretto perso a San Siro contro la squadra di Spalletti. Ed il calo dei campioni d’Italia è inevitabilmente coinciso con le deludenti prestazioni di Rafael Leao.

Il portoghese, vero trascinatore della squadra rossonera verso il 19esimo titolo solo pochi mesi fa, sta adesso deludendo ogni aspettativa. E le critiche non mancano.

Leao, che delusione: e il Milan si allontana dallo scudetto

Chi sembra davvero stia deludendo le attese, con prestazioni insufficienti che stanno penalizzando i campioni d’Italia, è certamente Rafael Leao. Il giornalista e tifoso dell’Inter Fabrizio Biasin ha detto la sua e, in tal senso, ha letteralmente demolito l’attaccante rossonero. “La differenza tra un grande giocatore e un fuoriclasse è tutta nell’atteggiamento: il fuoriclasse non smette mai di mettersi in discussione“. Parole dure del noto giornalista che ha poi rincarato la dose, ‘condannando’ Leao ed il suo atteggiamento nelle ultime deludenti settimane in maglia rossonera.

“Leao è un grande giocatore che – sbagliando – si sente già un fuoriclasse”. E adesso, come di consueto, la parola tornerà a passare al campo con il Milan impegnato domenica, a San Siro, contro la Fiorentina. Con Leao che tenterà di tornare ai suoi livelli, per il bene della squadra di Pioli ed il suo.

In questa stagione l’ex Lille ha collezionato 19 presenze complessive tra campionato e coppe, con 6 gol e ben 9 assist vincenti con la maglia del Milan.