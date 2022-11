Milan, la rimonta parte dal mercato: colpaccio invernale

Il Napoli scappa via in classifica e il Milan è pronto a correre ai ripari: possibile colpo anticipato a gennaio

“Credo che potevamo fare di più. Abbiamo fatto un discreto primo tempo e una ripresa non all’altezza. Non siamo riusciti a creare un volume di gioco e di situazioni per creare più occasioni. La Cremonese ha lasciato pochi spazi ma potevamo fare di più”.

“Ci aspettavamo questo atteggiamento da parte loro. Dovevamo muoverci bene, con i tempi necessari e dare soluzioni al portatore. Questo non è riuscito, abbiamo avuto occasioni per fare gol. Quando non le sblocchi diventano più complicate. Non abbiamo trovato soluzioni vincenti, potevamo fare di più, io in primis. I punti di distacco sono tanti, questa classifica non ci deve piacere e domenica abbiamo la possibilità di tornare a vincere. Il campionato è lungo con tanti punti a disposizione, ma non volevamo questo distacco. Bisognare fare i compimenti al Napoli“. È il commento a caldo di Stefano Pioli dopo Cremonese-Milan. Il Napoli vola a +8 dai campioni d’Italia, chiamati ora ad una grande rimonta. Un importante aiuto potrebbe arrivare dal calciomercato invernale.

Calciomercato Milan, Malinovskyi subito: tutti i dettagli

Un’importante occasione per il Milan potrebbe essere rappresentata da Malinovskyi, già ad un passo dall’addio in estate e sempre in uscita dall’Atalanta. Il suo contratto è in scadenza nel prossimo giugno e Maldini e Massara potrebbero tentare di anticipare la concorrenza. Un eventuale ed importante jolly per Pioli per la rimonta Scudetto. Staremo a vedere.