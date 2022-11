HIGHLIGHTS | L’Inter travolge Thiago Motta: bene Fiorentina e Torino

Prestazione da incorniciare dell’Inter di Simone Inzaghi, che passeggia a San Siro contro il Bologna: vincono anche Torino e Fiorentina

L’Inter stasera doveva vincere e alla fine ha stravinto. Il match – andato in scena a San Siro – contro il Bologna degli ex Thiago Motta e Arnautovic si è chiuso addirittura sul roboante punteggio di 6 a 1, in favore della ciurma nerazzurra. Gli ospiti rossoblù erano passati in vantaggio nel primo tempo e sembrava che questa partita potesse riservare un epilogo ben differente.

Gli uomini di Inzaghi, invece, non hanno deluso le aspettative, lasciandosi alle spalle il ko di domenica per mano della Juventus nel miglior modo possibile. Ora Lautaro e compagni occupano il quarto posto in classifica con un bottino di 27 punti, al pari della Lazio (in campo domani per affrontare il Monza). Ottima prova anche del Torino targato Ivan Juric: i granata si prendono i tre punti grazie alle reti firmate Radonjic e Vlasic, entrambi in grande spolvero.

Serie A | Inter-Bologna 6-1, Torino-Sampdoria 2-0 e Fiorentina-Salernitana 2-1: marcatori e classifica

Successo pure per mister Vincenzo Italiano e la sua Fiorentina, che abbattono di misura la Salernitana guidata da Davide Nicola. Decisive le reti messe a segno da Giacomo Bonaventura al quarto d’ora di gioco e da Luka Jovic all’81esimo della ripresa. A breve gli highlights di Inter-Bologna, Torino-Sampdoria e Fiorentina-Salernitana.

Inter-Bologna 6-1: 22′ Lykogiannis (B), 26′ Dzeko (I), 36′ Dimarco (I), 42′ Lautaro (I), 48′ Dimarco (I), 59′ rig. Calhanoglu (I), 76′ Gosens (I)

Fiorentina-Salernitana 2-1: 15′ Bonaventura (F), 55′ Dia (S), 81′ Jovic (F)

Torino-Sampdoria 2-0: 29′ Radonjic (T), 59′ Vlasic (T)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 38, Milan 30, Lazio* 27, Inter 27, Atalanta 27, Roma 26, Juventus* 25, Udinese 24, Torino 20, Fiorentina 19, Salernitana 17, Sassuolo 16, Bologna 16, Empoli 14, Monza* 13, Lecce 12, Spezia 10, Cremonese 7, Sampdoria 6, Hellas Verona* 5.

*Una partita in meno