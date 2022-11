Juve fregata: scambio e cash per Milinkovic-Savic

Il Chelsea potrebbe soffiare Milinkovic Savic alla Juventus: i Blues mettono nel mirino il centrocampista serbo

Una sfida di mercato tra Chelsea e Juventus per Milinkovic Savic: la squadra di Potter pensa al giocatore serbo per rinforzare il centrocampo.

Il Chelsea è sulle tracce di un giocatore per rinforzare il centrocampo. Il club londinese aveva messo nel mirino Jude Bellingham, classe 2003 inglese di proprietà del Borussia Dormtund, attualmente valutato circa 100 milioni di euro dopo essere stato ingaggiato dal Birmingham due anni fa per 25 milioni di euro.

Un obiettivo che potrebbe sfumare, dato che il Liverpool sarebbe in pole position per il giocatore nativo di Stourbridge, autore di nove gole due assist in ventuno partite giocate fino a questo momento nel corso della stagione in corsa. Ecco perché il Chelsea potrebbe cambiare strategia e puntare con decisione su Sergej Milinkovic-Savic, tra i gioielli della Lazio di Lotito.

Calciomercato Juventus, il Chelsea soffia Milinkovic-Savic ai bianconeri

L’idea del Chelsea sarebbe quella di proporre alla Lazio una importante offerta cash più il cartellino dell’attaccante anglo-albanese Armando Broja per portare a Londra il centrocampista classe ’95 legato ai biancocelesti da un contratto fino al 30 giugno 2024. Un “cambio di direzione” che sfavorirebbe la Juventus, da tempo sulle tracce di Milinkovic-Savic, attualmente valutato circa sessanta milioni di euro.