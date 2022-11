Il PSG tenta il big del Milan: ora è tutto confermato

Spunta il retroscena legato alla trattativa di rinnovo di contratto del difensore del Milan, anche il PSG aveva palesato il proprio interesse nel tentativo di strapparlo a Maldini

Nell’attesa che possa compiersi il grande colpo sul rinnovo del contratto di Rafael Leao, il Milan è ad un passo dal blindare anche il proprio difensore centrale Kalulu.

Grazie al cambio di agente, come rivelato da ‘calciomercato.it‘, la trattativa con il Milan è decollata a tal punto che nelle prossime ore il calciatore potrebbe trovarsi in sede per firmare il prolungamento sulla base di 2 milioni di euro. Ma prima che l’accordo venisse raggiunto, il difensore sarebbe stato intrigato dall’offerta al rialzo del Paris Saint-Germain, deluso dai continui rifiuti di Milan Skriniar ancora pallino dell’Inter. Kalulu avrebbe però temporeggiato, dando al Milan il giusto diritto di prelazione. Il retroscena ha trovato conferme quest’oggi.

Sul rinnovo di #Kalulu c’è un interessante retroscena avvenuto ben 10 gg fa e che ho preferito conservare fino ad accordo avvenuto. Viste le difficoltà nel raggiungere Milan #Skriniar, il #Psg aveva provato l’affondo con il centrale 🔴⚫️ che ha però declinato la cospicua offerta. pic.twitter.com/IaLef0P1dQ — Alessandro Jacobone – Milanisti NE (@NonEvoluto) November 10, 2022

Calciomercato, Kalulu vicino al rinnovo ma che pericolo il PSG

Tale scelta è stata fatta soprattutto nell’ottica di quantità di minuti a disposizione nei dettami di Pioli, ancora sufficiente per evitare la cessione di Kalulu. Al PSG le cose si sarebbero decisamente complicate, per via di un parco difensori ancora troppo folto di top player che avrebbe offuscato le prestazioni del giovane francese. La fase di crescita, in questi casi, è di vitale importanza. Il Milan continuerà con lui.