Tentativo di ‘scippo’ dalla Spagna: Inter sugli scudi per Lautaro

Il centravanti nerazzurro potrebbe diventare presto pedina di scambio per un vero flop della stagione, in Spagna sono pressoché certi della partenza di quest’ultimo

Lautaro Martinez aveva iniziato la stagione segnando poco o nulla, contrariamente al compagno di squadra Dzeko che in varie circostanze ci ha messo del suo nel tentativo di fare le veci dell’infortunato Lukaku. Dopo un mese intero di digiuno, il centravanti argentino si è sbloccato dapprima in Champions League e poi anche in campionato rialzando le sue quotazioni sull’impatto strategico che ha all’interno degli schemi tattici di Simone Inzaghi.

Ma come storia racconta, che Lautaro segni tanto o segni poco ha da sempre un seguito enorme di squadre pronte a mettere le mani su di lui in Europa. Non soltanto in Premier League, pallino di Antonio Conte al Tottenham, ma anche in Spagna. Secondo quanto riferito da ‘interlive.it‘, l’Atletico Madrid potrebbe infatti prendere il suo profilo in seria considerazione per uno scambio ad armi pari, al fine di liberarsi del cartellino del centravanti portoghese Joao Felix.

Calciomercato, Lautaro per Joao Felix: l’Atletico lo fa fuori

Stando ad alcune indiscrezioni quest’ultimo sarebbe sul piede di partire per via delle deludenti prestazioni negli ultimi mesi Dacché era stato pagato 127 milioni di euro, oggi poche realtà europee sarebbero in grado di sobbarcarsi il peso della clausola da 350 milioni di euro, come da contratto in scadenza nel 2026, così come il peso della stessa valutazione del club madrileno da 130 milioni. Un pizzico di aiuto potrebbe darlo il suo agente Jorge Mendes, già manager degli affari di Cristiano Ronaldo ed altri fuoriclasse, immettendo il suo nome sul mercato delle big come PSG, Juventus e Milan. Quella con l’Inter resta al momento una mera suggestione, ma chissà che non possa compiersi tale destino nel prossimo futuro.