Niente Mondiale e stagione sottotono: occhio al Milan

Dopo l’inizio di stagione sottotono arriva anche la mancata convocazione al Mondiale: il Milan continua a tenerlo nel mirino

Il campionato di Serie A, così come tutti gli altri, si sta per fermare per il Mondiale in Qatar. Come sappiamo bene l’Italia non ci sarà, ma i club italiani perderanno comunque diversi giocatori convocati dalle proprie nazionali. In casa Milan ci sarà tempo dunque anche per pianificare il futuro, soprattutto in chiave calciomercato, visto che la finestra invernale si aprirà a gennaio.

I rossoneri però guardano già al prossimo calciomercato estivo, dove potrebbe tornare a guardare con interesse a un vecchio pallino, che dopo un inizio di stagione deludente non è stato nemmeno convocato per il Mondiale in Qatar. Il Milan potrebbe tornare a farsi sotto.

Calciomercato Milan, Isco non convocato dalla Spagna: rossoneri sempre attenti

Dopo nove anni al Real Madrid, Isco ha deciso di lasciare i ‘Blancos’ aspettando la scadenza del contratto e liberandosi a parametro zero. In estate ha deciso di trasferirsi al Siviglia, dove però l’inizio della nuova avventura non è stato molto positivo. Oltre alle difficoltà della squadra, anche lo spagnolo ha faticato molto fino ad ora, mettendo a referto un solo gol e tre assist in 18 partite giocate.

L’inizio di stagione difficile hanno portato anche alla mancata convocazione al Mondiale con la Spagna. Così qualora le cose non dovessero migliorare sulle sue tracce potrebbe tornare il Milan, che da tempo lo osserva con interesse. L’estate prossima mancherà solo un anno di contratto con il Siviglia per Isco e i rossoneri potrebbero tornare a farsi sotto.