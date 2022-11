Rabiot senza aspettare giugno: così il top club ‘tenta’ la Juventus

Il centrocampista francese è uno dei pilastri della squadra di Allegri ma il suo contratto coi bianconeri è in scadenza a fine stagione

Tanto bistrattato, tanto importante. Difficile trovare estimatori di Rabiot tra i tifosi della Juventus e in generale nel ‘mondo’ bianconero, eppure il francese ha dimostrato sul campo, quindi con i fatti di essere un calciatore importante. Ad oggi, senza ombra di dubbio, il centrocampista più determinante della formazione di Allegri, non a caso suo grande estimatore.

Il tecnico si sta spendendo in prima persona affinché la società trovi un accordo con la signora Veronique per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Da capire ancora la volontà dello stesso club presieduto da Andrea Agnelli, forse non ancora per molto, partendo dal presupposto che comunque non sarebbe una passeggiata raggiungere una intesa economica. Il ventisettenne di Saint-Maurice, “un grande valore” anche “per la Francia” come ha dichiarato il Ct Deschamps, guadagna 7 milioni di euro netti più bonus e tanto se non di più punta a prendere nel prossimo contratto.

Peraltro su di lui hanno messo gli occhi diversi club inglesi in aggiunta al Manchester United al quale è stato vicino alla scorsa estate, senza tralasciare quelli spagnoli. In particolare il Real Madrid di Carlo Ancelotti, colui il quale fece debuttare Rabiot al Paris Saint-Germain. Il tecnico di Reggiolo è un suo fan, lo avrebbe voluto ai tempi dell’Everton e pare lo voglia ora al Real. E per ora intendiamo subito, a gennaio dopo il Mondiale.

Calciomercato Juventus, Odriozola in cambio di Rabiot

Florentino Perez potrebbe provare ad esaudire le richieste dell’allenatore che gli ha regalato due Champions, offrendo ai torinesi uno scambio alla pari con Alvaro Odriozola ai margini della rosa. Non uno a caso, bensì l’obiettivo di Cherubini e soci per rafforzare la corsia destra che a giugno ‘perderà’ Cuadrado. Se, come probabile, ‘La Vecchia Signora’ dovesse dire no, ecco che il Madrid proverebbe ad accaparrarsi il transalpino per il prossimo anno, dunque a parametro zero.