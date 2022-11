Bologna, out nel riscaldamento: le ultime

Out nel riscaldamento un giocatore del Bologna: cambio a pochi minuti dal fischio d’inizio

Il Bologna è in campo al Dall’Ara contro il Sassuolo per la 15a giornata di Serie A, l’ultima prima della sosta e per Thiago Motta arriva già una brutta notizia.

Thiago Motta aveva scelto Cambiaso sulla corsia di sinistra ma il terzino ex Genoa ha avuto un problema fisico durante riscaldamento. Dalle prime sensazioni dal campi si tratterebbe di un dolore al ginocchio sinistro, accusato poco prima dell’inizio della partita. Il Bologna ha dovuto quindi, rimpiazzarlo a pochi minuti dal fischio d’inizio.

Bologna, out nel riscaldamento Cambiaso: gioca Lykogiannis

Al posto di Cambiaso è sceso in campo dal primo minuto il terzino greco Lykogiannis che avrebbe dovuto riposare dopo il turno infrasettimanale dove era partito titolare contro l’Inter, segnando anche il gol del momentaneo 1-0, se pur su una deviazione molto fortuita.