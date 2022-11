Ritorno di fiamma: il Milan lo prende grazie a De Ketelaere

Il calciomercato del Milan entra già nel vivo: spunta la clamorosa operazione che coinvolge De Ketelaere

Il Milan prepara, dopo il passo falso contro la Cremonese, la sfida di San Siro Con la Fiorentina. Non è un momento semplice per i rossoneri che in poche settimane si sono ritrovati ben 8 punti sotto il Napoli schiacciasassi guidato da Spalletti. Adesso, però, per Maldini e Massara è tempo di pianificare i prossimi colpi in vista del 2023.

Tra gennaio e soprattutto giugno i rossoneri potrebbero decidere di sacrificare Charles De Ketelaere: se il belga dovesse continuare a deludere, allora si aprirebbe uno scenario di scambio per un’estate che si promette caldissima per i colori rossoneri.

Via De Ketelaere: il Milan ci riprova per il gioiello

Non è un mistero che le aspettative sulle spalle di Charles De Ketelaere siano tutt’ora molto alte. Il talento belga, però, sembra lontano dall’integrarsi nel gruppo rossonero e sta facendo enorme fatica ad esprimersi nel calcio italiano. Ecco perché Maldini potrebbe sfruttarlo come pedina di scambio, a giugno, per tornare con decisione su un vecchio obiettivo del club di via Aldo Rossi. Occhi in Germania dove il nome di Domink Szoboszlai può tornare di moda per i colori rossoneri.

Il 22enne ungherese sta facendo benissimo in Bundesliga, avendo collezionato già 21 presenze con 2 gol e 12 assist vincenti all’attivo. Numeri importanti quelli del trequartista che, dunque, potrebbe riaprire le porte al Milan di Pioli: con De Ketelaere sul piatto, lo scambio non sarebbe impossibile. Anche perché la valutazione dei due talenti è praticamente identica, intorno ai 35 milioni di euro.

L’asse tra Milan e Lipsia può diventare rovente: Szoboszlai nel mirino della società campione d’Italia.