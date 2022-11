Milan, il rinnovo non basta: assalto al big

Il rinnovo non basta al Milan a tenersi a riparo dall’assalto della big per uno dei suoi difensori

Il Milan sta dando continuità in maniera importante al proprio progetto tecnico che l’anno scorso ha visto la squadra di Stefano Pioli tornare alla vittoria in Italia. Molti giocatori sono stati confermati e altri sono in procinto di rinnovare.

Da poco ha rinnovato uno dei perni della difesa rossonera, Pierre Kalulu. Uno di quei giocatori che fino a pochi mesi fa era poco considerato e che a suon di grandi prestazioni si è guadagnato la titolarità assoluta al fianco di Tomori al centro della difesa. Il francese classe 2000 ha sostituito perfettamente Kjaer nei mesi di assenza e adesso è uno dei giocatori più importanti per Pioli. Kalulu ha rinnovato col Milan fino al 2027 ma continua il pressing della big in chiave mercato.

Milan, il PSG all’assalto di Kalulu

Pierre Kalulu è finito nella lista degli obiettivi del Paris Saint-Germain che ha bisogno di ringiovanire il reparto, vista la carta d’identità di Sergio Ramos e Marquinhos. I parigini hanno passato la sessione estiva a dialogare con l’Inter per arrivare a Milan Skriniar ma la distanza tra domanda e offerta non è mai stata colmata. Di conseguenza, adesso Kalulu, come sottolineato dal sito spagnolo ‘fichajes.net’, potrebbe diventare il primo obiettivo.

Con il rinnovo, però, il Milan si è garantita la possibilità di chiedere una cifra molto più alta per Kalulu rispetto a prima. I rossoneri lo valutano circa 35 milioni di euro, una cifra non certo impossibile da sborsare per il PSG.