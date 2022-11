Vuole solo la Juventus: un altro big per Allegri

Con i mondiali che stanno per partire, le società possono finalmente proiettarsi sul calciomercato, sia del presente che del futuro.

I campionati sono pronti a lasciare spazio al mondiale, con le società che, in questo modo, possono proiettarsi sul calciomercato. Sono molti i club che sono alla ricerca di giocatori di qualità in grado di potenziare la propria rosa, sia per il mercato invernale che per quello estivo.

Un club molto attivo in questo senso è la Juventus, che è alla ricerca di calciatori funzionali al gioco di Massimiliano Allegri. I bianconeri sono concentrati non solo sul mercato che aprirà tra meno di due mesi, ma anche per quello estivo in vista della prossima stagione. A tal proposito, il tecnico livornese ha le idee ben chiare sul prossimo calciatore da provare portare a Torino.

La Juventus su Ferran Torres: si dello spagnolo

Il calciatore che Allegri vuole provare a portare a Torino è lo spagnolo Ferran Torres del Barcellona. Stando a quanto riporta il portale elnacional.cat, il calciatore ha rifiutato due offerte della Premier, più precisamente da Wolverhampton e Newcastle, mentre gradirebbe e non poco la soluzione bianconera. La Juventus proverà a regalarlo al tecnico già nel mercato di gennaio ma, qualora non fosse possibile, ci proverà in estate. Torres è pronto ad abbracciare la Serie A.