HIGHLIGHTS | Bologna show: Sassuolo steso nel derby emiliano

Vittoria schiacciante del Bologna sul Sassuolo che porta le firme di Aebischer, Arnautovic e Ferguson: gli highlights del match

Il Bologna risponde perfettamente al netto ko contro l’Inter e travolge 3-0 il Sassuolo nel derby emiliano del Dall’Ara.

La squadra di Thiago Motta domina la partita dall’inizio alla fine, dimostrando sin da subito di essere padrona del campo. Il gol di Aebischer che sblocca la partita al minuto 30 mette tutto in discesa per i rossoblù e incanala la partita su dei binari che il Bologna è bravo a percorrere per tutto il proseguo della partita, rischiando pochissimo di fronte ad un Sassuolo molto sotto tono.

Bologna-Sassuolo 3-0: Arnautovic trascina, perla di Ferguson

Nella ripresa il Sassuolo esce definitivamente dalla partita dopo il gol di Marko Arnautovic che sfrutta l’assist di Soriano, fa sedere Consigli con una finta e deposita in rete il 2-0. Poco prima dell’80esimo il Bologna consolida la vittoria con una perla di Lewis Ferguson, sorpresa assoluta del mercato rossoblu. Lo scozzese si inventa un tiro a giro meraviglioso che sancisce il definitivo 3-0 e il ko definitivo del Sassuolo. Quarta vittoria nelle ultime 5 partite per il Bologna che rimedia subito al brutto scivolone contro l’Inter.

BOLOGNA-SASSUOLO 3-0 (30′ Aebischer, 50′ Arnautovic, 78′ Ferguson)

