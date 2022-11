Mourinho non perdona e Juve pronta: UFFICIALE, fuori dai convocati

L’esterno destro non rientra nella lista dei convocati per Roma-Torino e potrebbe finire presto sul piatto di Tiago Pinto per imbastire una trattativa con la Juve

Le troppe tensioni maturate nel corso del tempo stanno esplodendo una per una in casa Roma. Non soltanto per la magra di risultati dell’ultimo periodo ma anche per la situazione legata all’esterno destro olandese Rick Karsdorp.

Dopo la partita giocata contro il Sassuolo, il calciatore – oramai stanco e frustrato – si è trovato faccia a faccia con il tecnico Mourinho, il quale lo avrebbe invitato a trovarsi un’altra squadra già da gennaio.

E la convocazione per il match contro il Torino non è arrivata, come da attesa. La contestazione ha raggiunto persino alcuni tifosi che lo avrebbero atteso sotto casa con fare poco solidale. Nulla insomma, sembra filare per il verso giusto. Ed è per questo motivo che la dirigenza romanista capitanata da Tiago Pinto è attiva sul mercato al fine di smistare il suo cartellino altrove il prima possibile.

Calciomercato, Karsdorp ai ferri corti con la Roma: ecco la Juve

Su di lui c’è già la Juventus, desiderosa di trovare una valida soluzione per il partente Cuadrado. L’accordo potrebbe essere raggiunto nel corso della prossima sessione con relativa facilità, sempre che il club bianconero decida di pronunciarsi in via definitiva.