Da de Vrij a Inzaghi: adesso i tifosi sono furiosi

L’inizio di Atalanta-Inter ha fatto venire i brividi i tifosi nerazzurri: scoppia la furia social, sia de Vrij che Inzaghi nel mirino

Un inizio in salita quello dell’Inter che, a Bergamo, è andata subito sotto vito il rigore realizzato da Lookman. Il nigeriano ha portato in temporaneo vantaggio i suoi dopo lo svarione difensivo firmato da Stefan de Vrij, tra i peggiori dei suoi ed in giornata decisamente no.

L’olandese, preferito da Inzaghi al posto di Acerbi, ha sfoderato una prestazione decisamente negativa, al di là dell’episodio del rigore. E sui social i tifosi si sono scatenati, condannando tanto l’ex centrale della Lazio quanto mister Simone Inzaghi, reo di aver sbagliato a lasciare in panchina Acerbi preferendogli, appunto, de Vrij.

Futuro in bilico, caso de Vrij: “Fa perdere punti”

Il futuro in nerazzurro pare già complicato e certe prestazioni, in vista dell’incontro che ci sarà con l’entourage del calciatore, sembrano poter rendere ancora più difficile trovare un’intesa. “Continuo a non capire perchè Inzaghi preferisca spesso de Vrij ad Acerbi come centrale“, ha scritto un tifoso che ha twittato, “l’olandese fa perdere punti e partite decisive”. Un altro tweet non lascia scampo all’olandese: “Dicevamo di de Vrij? Nel tennis si chiama unforced error,e regala il vantaggio agli avversari“.

Prestazioni deludenti che si susseguono, dunque, per il centrale olandese che a giugno vedrà esaurire il suo contratto con il club milanese: “Ottima giocata del migliore per gli avversari, da un anno e mezzo“. Il difensore viene definito “pollo” e senza alcuna giustificazione: “Rigore regalato da de Vrij, non da Chiffi“. Anche l’allenatore nerazzurro viene punto: “Gasperini spera nei cambi di Inzaghi”, viene cinguettato. L’Inter ha tuttavia ribaltato il risultato anche se certi strascichi potrebbero andare ben oltre la gara con la ‘Dea’.

Ecco i tweet:

Continuo a non capire perché #Inzaghi preferisca spesso #deVrij ad #Acerbi come centrale. Finora l’ex Lazio ha sempre dimostrato, in quel ruolo, più leadership, affidabilità e attenzione. Da due anni, invece, l’olandese fa perdere punti e partite decisive. — Pasquale Guarro (@GuarroPas) November 13, 2022

Dicevamo di de Vrij? Questo nel tennis si chiama unforced error, e regala il vantaggio agli avversari #AtalantaInter — Giulio Di Cienzo (@Matador1337) November 13, 2022

Ottima giocata del migliore per gli avversari da un anno e mezzo: #DeVrij.#AtalantaInter — Gianmarco Valenza (@gmvalenza) November 13, 2022

Rigore regalato da de Vrij, non da Chiffi https://t.co/LTBXZ1niAQ — Pasquale Guarro (@GuarroPas) November 13, 2022

Pollo #DeVrij Chiaramente a maglie invertite avremmo sentito dire che non era rigore MAI, ma questa è un’altra storia #AtalantaInter — IM Macs (@massimo_macs) November 13, 2022