Juventus, scoppia la contestazione: “Lo aspettano sotto casa”

Momento non semplicissimo quello che sta vivendo il giallorosso, sopratutto dopo le parole del tecnico Jose Mourinho.

La Roma non sta vivendo un grandissimo momento, sia a livello di squadra che di singoli calciatori. Le dichiarazioni di Jose Mourinho post Sassuolo, hanno alzato un grande polverone su un calciatore in particolare, che a breve potrebbe dire addio alla capitale.

Stiamo ovviamente parlando di Karsdorp, che dopo le parole del tecnico portoghese potrebbe dire addio nel mercato di gennaio. Le parole dello special one, hanno portato i tifosi giallorossi a schierarsi al fianco del tecnico, prendendo di mira il terzino olandese.

Bufera Karsdorp: finito nel mirino dei tifosi

Come detto, il terzino olandese è finito nel mirino non solo di Mourinho, ma anche dei sostenitori della Roma. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, alcuni tifosi giallorossi lo hanno addirittura aspettato sotto casa, ed oggi sarà fischiato nella partita contro il Torino. Chi potrebbe approfittare di questa situazione è la Juventus, interessata al calciatore. I bianconeri, vista la delicata situazione, potrebbero provare a portarlo a Torino già a gennaio, con un esborso economico non troppo elevato. Quella di oggi, potrebbe essere l’ultima apparizione del ragazzo all’Olimpico con la maglia giallorossa.