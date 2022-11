Kessie di nuovo in Serie A: come può prenderlo la Juve

Uno scenario clamoroso quello che può vedere il ritorno di Franck Kessie in Serie A: niente Milan, la Juve può cogliere l’occasione

Una partita che può dire tantissimo del prosieguo stagionale della squadra di Allegri. La Juventus, questa sera, ospiterà la Lazio dell’ex Sarri in un big match da dentro o fuori. I bianconeri, dopo un difficile inizio di stagione, sembrano in netta ripresa e lo spartiacque prima dell’inizio della sosta per il Mondiale in Qatar pare possa essere proprio la squadra biancoceleste.

Dal calcio giocato al calciomercato il passo è breve e per la ‘Vecchia Signora’ è tempo di fiutare i possibili affari per il 2023: quello che più intriga il ds Cherubini si chiama Franck Kessie.

Kessie alla Juve: così può firmare a gennaio

Secondo quanto viene riportato oggi dal quotidiano spagnolo ‘Fichajes.net’, il Barcellona avrebbe in mente un grande cambiamento nel mese di gennaio. Occhi in Premier League dove il nome di Ilkay Gundogan piace e non poco alla dirigenza catalana. Prima di dare l’assalto al tedesco, in scadenza a giugno con i ‘Citizens’ e per il quale Guardiola potrebbe porre una ferma resistenza, ci sarà da valutare la cessione di Franck Kessie. Arrivato a parametro zero dopo il divorzio (non senza polemiche) dal Milan, l’ivoriano può già fare ritorno in Italia. E la Juventus, a caccia di colpi di spessore già per le prime settimane del 2023, potrebbe fiutare un grande affare.

La dirigenza bianconera può quindi sondare il terreno per l’ex rossonero, magari in prestito, per poi discutere con il Barcellona a fine anno del futuro del forte centrocampista. Kessie può quindi già tornare in Italia e ritrovare il ‘suo’ Milan, ma da rivale. Situazione dunque in divenire, con i catalani che hanno accantonato l’ipotesi Bernardo Silva a centrocampo e sono pienamente convinti che Gundogan sia il rinforzo perfetto per la mediana di Xavi, a partire da gennaio.

Kessie in questa sua prima stagione con il Barcellona ha collezionato 13 presenze, con 1 gol e solo 485′ in campo agli ordini di Xavi: il suo futuro può chiamarsi Juventus.