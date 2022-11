Il Milan ha deciso: il dopo Leao arriva dalla Premier

Le società, complice lo sto dei campionati per via del mondiale, sono pronte a programmare non solo il calciomercato invernale ma anche quello futuro.

Lo stop dei campionati per lasciare spazio al mondiale in Qatar, permette alle società di iniziare a programmare le proprie strategie di mercato. Questi due mesi di sosta, serviranno per imbastire non solo le trattative da portare a termine a gennaio, ma anche per iniziare a parlare degli acquisti del futuro.

In questa senso si sta muovendo il Milan, che oltre a programmare il mercato invernale si sta muovendo anche per quello estivo in vista della prossima stagione. Il club rossonero non vuole farsi trovare impreparato, specialmente in caso di addio di qualche top player, con Leao che è seguito da mezza Europa. Proprio in caso di partenza del portoghese, la società sembra avere le idee chiare su chi acquistare per sostituirlo.

Scelto l’erede di Leao: Milan interessato a Trossard

Il calciatore individuato dalla dirigenza rossonera è Leandro Trossard, esterno offensivo belga classe 1994 in forza al Brighton. Il calciatore è autore di una prima parte di stagione impressionante, con sette reti e tre assist in 13 partite di Premier League. Il belga ha il contratto in scadenza il prossimo giugno, e questo può essere un fattore determinante. Altro aspetto da non sottovalutare è la presenza di calciatori come De Ketelaere, Origi e Saelemaekers, tutti di nazionalità belga. Questo aspetto potrebbe incidere sulla decisione del ragazzo, che potrebbe accettare con piacere il nostro campionato ed un club prestigioso come il Milan. Maldini è pronto a disegnare il Milan del futuro.