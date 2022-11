Accordo in vista e tesoretto Roma: duello al vertice in Serie A

Il club giallorosso dovrebbe firmare presto una nuova sponsorphip con il colosso tedesco in qualità di ‘Premium Team’, tanti benefici di carattere economico per investire sul mercato

Le indiscrezioni sembrerebbero trovare conferma. Dal prossimo anno la Roma dovrebbe abbandonare lo sponsor tecnico New Balance, lasciando il posto al colosso tedesco di Adidas.

Gli esperti di ‘footyheadlines.com’ avrebbero infatti fatto trapelare delle importanti novità anche riguardo alle ingenti somme di denaro messe in ballo nella trattativa, in quanto il club entrerà ufficialmente a far parte della categoria dei ‘Premium Teams’ a cui appartengono già enormi realtà del calcio internazionale, soltanto alle spalle delle ‘Elite’ Arsenal, Bayern, Juventus, Manchester United e Real Madrid. A partire da questo, la dirigenza giallorossa avrebbe dalla sua una buona iniezione di capitale da poter reinvestire successivamente sul mercato.

Calciomercato, Adidas finanzia la Roma: Singo nel mirino

Con Rick Karsdorp ormai ai ferri corti e sul passo della partenza a gennaio, l’urgenza siede nel ricoprire il prima possibile il tassello mancante sulla corsia esterna destra. Il primo nome nella lista di Tiago Pinto è quello dell’ivoriano Wilfried Singo, classe 2000 di proprietà del Torino. Su di lui, soprattutto nel corso della prossima estate, potrebbe fiondarsi anche l’Inter nel caso in cui a partire ci dovesse essere anche l’altro olandese Dumfries.