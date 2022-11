Infortunio choc: salta il Mondiale

Non è certo una bella giornata quella di oggi, che ha visto un infortunio choc durante i primi tempi della quindicesima giornata di Serie A

E’ accaduto tutto nei primi tempi della quindicesima giornata di Serie A, proprio a pochi giorni dalla partenza per i Mondiali in Qatar.

In Verona–Spezia, partita attualmente in corso con il risultato di 2-1 in favore dei liguri, c’è stato un grave scontro tra un giocatore del Verona e uno dello Spezia. I soccorsi sono stati pronti, ma l’esito degli accertamenti potrà dire qualcosa di più nelle prossime ore.

Infortunio choc per il portiere dello Spezia

L’estremo difensore dello Spezia, Bartlomiej Dragowski ha rimedito un brutto infortunio in seguito al duro scontro con Kevin Lasagna, attaccante del Verona. La caviglia del portiere si è piegata, facendo un movimento del tutto innaturale dell’articolazione. Forse è prematuro dare una risposta, ma a prima vista non sembra niente di leggero. Lo staff sanitario avvierà subito gli esami strumentali e, a partire dalle prossime ore, saprà dare una diagnosi più accurata in merito.