HIGHLIGHTS | Matic salva la Roma tra i fischi: vincono Monza e Spezia

Altra prestazione deludente della Roma di José Mourinho, che riesce ad acciuffare il pareggio in extremis contro il Torino: show del Monza

Il 2022 della Roma non si chiude come speravano i tifosi giallorossi. Quest’oggi la squadra era chiamata a riscattarsi dopo i risultati insoddisfacenti contro Sassuolo e, soprattutto, Lazio, ma gli uomini guidati da José Mourinho hanno messo in mostra di nuovo evidenti difficoltà, legate in modo particolare alla fase offensiva.

C’è voluto l’ingresso nella ripresa di Paulo Dybala, al rientro dall’infortunio, per dare un segnale positivo al match, con i capitolini che al 55esimo erano passati in svantaggio a causa della rete di testa firmata Karol Linetty. La ‘Joya’ nel finale si è procurata un calcio di rigore, assegnato da Rapuano alla Roma per fallo netto di Djidji sull’argentino. L’incarico della battuta, però, se lo prende il grande ex Andrea Belotti (subentrato al posto di Abraham), che non riesce ad avere la meglio su Milinkovic-Savic.

Serie A | Roma-Torino 1-1, Monza-Salernitana 3-0 e Verona-Spezia 1-2: marcatori e classifica

Un paio di minuti più tardi (94esimo) arriva l’agognato pareggio dei padroni di casa: ancora Dybala, al limite dell’area, fa partire un tiro a giro che si stampa sulla traversa e finisce in zona Matic. Conclusione potente del centrocampista serbo, che atte l’estremo difensore granata e consente ai giallorossi di prendersi un punto che sa di sconfitta. E i fischi quasi assordanti del pubblico dell’Olimpico verso la truppa di Mourinho si commentano da soli. Ottima prova, invece, quella del Monza, che rifila un tris alla Salernitana di Nicola. Bene pure lo Spezia, uscito vincitore dalla sfida in trasferta col Verona. A breve gli highlights di Roma-Torino, Monza-Salernitana e Verona-Spezia.

Roma-Torino 1-1: 55′ Linetty (T), 90+4′ Matic (R)

Monza-Salernitana 3-0: 24′ Carlos Augusto (M), 35′ Mota (M), 75′ rig. Pessina (M)

Verona-Spezia 1-2: 30′ Verdi (V), 53′ e 69′ Nzola (S)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 41, Lazio* 30, Milan* 30, Inter 30, Juventus* 28, Atalanta 27, Roma 27, Udinese 24, Torino 21, Fiorentina* 19, Bologna 19, Salernitana 17, Empoli 17, Monza 16, Sassuolo 16, Lecce 15, Spezia 13, Cremonese 7, Sampdoria 6, Hellas Verona 5.

*Una partita in meno