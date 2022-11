HIGHLIGHTS | Grande calcio al Gewiss: Dzeko porta tre punti pesanti all’Inter

C’è stato grande calcio al Gewiss Stadium, dove l’Inter ha avuto la meglio su un’Atalanta sfortunata

Passata in vantaggio con Lookman, l’Atalanta si è fatta raggiungere e superare da una doppietta di Dzeko. Decisivo anche l’autogoal di Palomino.

I primi 15 di gioco in effetti hanno visto la Dea avere due grandi occasioni con Koopmeiners e Luis Palomino, entrambe disinnescatte da un grande Onana. Al 25′ i padroni di casa vanno in vantaggio con un calcio di rigore, ma passano solo dieci minuti e l’Inter riacciuffa la situazione grazie Edin Dzeko, servito da un colpo di testa di Lautaro Martinez. La prima metà di gara termina sul risultato di 1-1

Il secondo tempo deve attendere il 54′ per la prima occasione, infatti Zapata tenta il tiro da distanza interessante, ma la conclusione termina sl fondo uscendo sulla sinistra. Due minuti dopo, al 56′, è decisivo l’assist di Di Marco, che serve una palla facile a Dzeko: impossibile sbagliare e 1-2. Dopo poco più di 7 giri d’orologio l’Atalanta va sotto di 2 goal, a cause dell’autorete di Palomino, che nel tentativo di spazzare il pallone, lo infila nella sua porta con un colpo di testa. La Dea cerca subito la reazione e al 77′ è proprio Palomino ad accorciare le distanze, stavolta infatti il colpo di testa del difensore finisce nella porta giusta, a seguito di un calcio d’angolo. L’Inter vive gli ultimi minuti con grande preoccupazione, ma la partita si chiude al 95′ con il risultato in favore dei ragazzi di Simone Inzaghi: Atalanta-Inter termina 2-3.

Atalanta-Inter 2-3: highlights, tabellino e classifica

ATALANTA-INTER 2-3

Lookman 25′ (A, Rig.); Dzeko 36′, 56′ (I); Palomino 62′ (I, aut.); Palomino 77′ (A)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 41*, Lazio 30, Milan 30, Inter 30*, Juventus 28, Atalanta 27*, Roma 26, Udinese 24*, Torino 20, Fiorentina 19, Bologna 19*, Salernitana 17, Empoli 17*, Sassuolo 16*, Lecce 15*, Monza 13, Spezia 10, Cremonese 7, Sampdoria 6*, Verona 5

* una partita in più

**In arrivo a breve gli highlights del match