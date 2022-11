Caos Cristiano Ronaldo: multa da un milione di sterline

Caos attorno a Cristiano Ronaldo dopo l’intervista in esclusiva al Sun: multa da un milione di sterline

Nelle ultime ore si è scatenato il caos attorno a Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha rilasciato un’intervista in esclusiva al ‘Sun’ in cui ha attaccato in maniera diretta il Manchester United, sia globalmente come società, che anche nello specifico di alcune figure.

CR7 è stato intervistato da Piers Morgan e si è lasciato andare a dichiarazioni molto pesanti che mettono definitivamente la parola fine sul matrimonio tra Ronaldo e il Manchester United. La foto, infatti, sottolinea che Ronaldo ha perso un milione in 90 minuti, in quanto ha parlato ai microfoni della trasmissione ‘Piers Morgan’s 90 Minutes with Ronaldo’. Il portoghese ha attaccato direttamente ten Hag, dichiarando di non avere rispetto per una persona che non gli porta rispetto. L’attacco è arrivato anche nei confronti della società e del suo ex compagno Wayne Rooney: “Non so perché mi critica, forse perché lui ha già smesso di giocare e invece la mia carriera è ancora al top”. Insomma, CR7 non le ha mandate a dire e ha colto di sorpresa il club che non era informato della sua intervista.

Multa di un milione per Cristiano Ronaldo

In seguito alle pesanti dichiarazioni, Cristiano Ronaldo è stato multato dal Manchester United e gli verranno detratte due settimane di stipendio. Il portoghese, come riportato da ‘Metro’, riceverà una multa di 1 milione di sterline. Sia per aver rilasciato un’intervista senza permesso da parte della società, che per la natura delle sue dichiarazioni.

Jeans ha parlato alla BBC, esprimendo il suo punto di vista: “Prima di tutto, sono totalmente sconcertato e confuso sul motivo per cui Ronaldo ha fatto questa intervista. Penso che testimoni come si senta in questo momento e come si è sentito per tutta la stagione”. La situazione sembra ormai del tutto compromessa e non sembrano esserci i margini per un punto d’incontro.