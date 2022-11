Cristiano Ronaldo via da Manchester: la suggestione è clamorosa

Con il calciomercato pronto ad entrare nel vivo, iniziano a circolare le prime voci su possibili trasferimenti dei top player europei.

Con i campionati fermi per via del mondiale in Qatar, le società sono pronte a gettarsi sul mercato, programmando la sessione invernale. Sono molti i calciatori che a gennaio potrebbero cambiare maglia, cercando una nuova esperienza. Tra questi calciatori, figura uno dei più grandi giocatori al mondo, che sembra sempre più vicino a dire addio all’attuale club.

Stiamo parlando di Cristiano Ronaldo che, dopo i disguidi con il Manchester United, a gennaio potrebbe salutare definitivamente la Premier League. Il calciatore, non rientra più nei panni del tecnico Ten Hag, che di certo non si opporrebbe di fronte ad una cessione. Per questo motivo la cessione sembra scontata, con la destinazione che potrebbe riguardare il nostro campionato.

Ronaldo via dal Manchester: suggestione Roma

Cristiano Ronaldo è una grande suggestione per la Roma. Infatti, stando a quanto riportato da La Repubblica, ai Friedkin non dispiacerebbe un nuovo colpaccio dopo quello di Dybala. Operazione che ovviamente è molto costosa, con il fuoriclasse che dovrebbe sensibilmente ridursi l’ingaggio per raggiungere Mourinho nella capitale. Altra squadra interessata a lui è il Chelsea, che potrebbe intavolare una trattativa con i red devils per trovare un accordo. I tifosi giallorossi, però, iniziano a sognare un altro fenomeno calcare il prato dell’Olimpico.