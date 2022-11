Chiellini chiama 📞, il senatore vola in MLS 🇺🇸

Possibile addio anticipato alla Juventus, la rivoluzione continua: chiamata dalla MLS da parte dell’ex capitano Giorgio Chiellini

“Il Napoli sta facendo un campionato a sé, la proiezione alla fine del girone d’andata è 53 punti. Con meno di 90 punti quest’anno non si vincerà lo scudetto, ma noi non ci pensiamo”.

“In questo mese i ragazzi hanno fatto ottime cose, ma prima nessuno avrebbe mai pensato di vederci al terzo posto. Adesso riposiamo e pensiamo alla prima partita del 2023 che non sarà semplice contro la Cremonese“. La Juventus di Massimiliano Allegri ha chiuso al meglio il suo 2022, vincendo allo Stadium un altro scontro diretto, con la Lazio di Maurizio Sarri. Per i bianconeri è arrivata la sesta vittoria consecutiva in campionato, tutte senza subire gol, e il terzo posto in classifica. Ha fatto comunque rumore l’ennesima esclusione del capitano, Leonardo Bonucci, in panchina contro l’Inter e i biancocelesti e in quasi tutti gli scontri diretti di inizio stagione.

Calciomercato Juventus, Chiellini chiama Bonucci

Il contratto del difensore è in scadenza nel 2024 ed è tra i più onerosi nelle casse bianconere. Per Bonucci, dunque, non è da escludere un possibile addio anticipato al termine della stagione, con la dirigenza della Juve già proiettata sulla sua successione. Il 35enne potrebbe lasciare Torino un anno dopo l’addio di Giorgio Chiellini, e ricevere proprio la chiamata dell’ex compagno in bianconero e in Nazionale. Per Bonucci, infatti, non è da escludere l’ipotesi MLS e una nuova avventura al fianco di Chiellini, già vincente anche in America con il Los Angeles FC. In ogni caso, andrebbe prima trovata una soluzione per l’addio anticipato con la Juve. Staremo a vedere.