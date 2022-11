TV PLAY | “Scandaloso”: De Ketelaere bocciato in diretta

Arriva una pesante bocciatura per Charles De Ketelaere, il talento belga di proprietà del Milan che non sta vivendo un periodo semplice

Tre punti fondamentali. In extremis, il Milan targato Stefano Pioli è riuscito a conquistare bottino pieno, battendo la Fiorentina di misura a San Siro grazie ad un’autorete firmata Nikola Milenkovic. Il ‘Diavolo’, dunque, ha chiuso come doveva il 2022 calcistico, anche se le ultime prestazioni non sono state molto soddisfacenti. Motivo per cui la sosta potrà essere d’aiuto ai rossoneri, chiamati a ritrovare quella brillantezza che li ha contraddistinti all’interno del terreno di gioco nella passata stagione.

In tutto ciò, resta la spinosa questione legata a Charles De Ketelaere, il quale non si è minimamente inserito nel nuovo contesto. Il talento belga, approdato alla corte di Pioli per più di 30 milioni di euro dopo un’estenuante trattativa, risulta a disagio quando viene impiegato e fatica parecchio ad esprimere tutto il proprio potenziale. Con la Fiorentina, infatti, non è neanche entrato nel secondo tempo. La dirigenza targata Maldini, dal canto suo, intende continuare a dare fiducia al classe 2001, ma la situazione inevitabilmente preoccupa (anche considerando l’importante investimento economico ovviamente).

Milan, bocciatura pesante per De Ketelaere

Su De Ketelaere si è espresso duramente Damiano ‘Er Faina’, intervenuto ai microfoni di ‘Calciomercato.it‘ su Tv Play: “Ad oggi, De Ketelaere è un giocatore scandaloso. L’hanno pagato 35 milioni, è stata una trattativa difficilissima. Complicato condurla, saperla tenere e oggi vedendo il rendimento… Gli auguriamo di diventare bravissimo, ma al momento è inguardabile. L’ho visto incespicare sul pallone“.