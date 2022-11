Allegri vuole battere ancora l’Inter, stavolta per l’esterno in Serie A

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, avrebbe messo nel mirino Carlos Augusto, esterno sinistro del Monza nel mirino anche dell’Inter di Simone Inzaghi

La Juventus di Massimiliano Allegri, nonostante una partenza decisamente a rilento, sembra ora aver ritrovato lo smalto dei tempi belli nel campionato italiano di Serie A.

Nonostante l’eliminazione nella fase a gironi di Champions League, la Vecchia Signora ha ritrovato un nuovo spirito nel nostro torneo e, ieri sera contro la Lazio, ha centrato la sesta vittoria consecutiva piazzandosi saldamente al terzo posto a dieci punti di distacco dal Napoli di Luciano Spalletti, capolista assoluta e vera game-changer finora del campionato. Il tecnico livornese ha blindato la difesa della sua Juventus, imbattuta da sei giornate, soprattutto grazie al nuovo modulo con un reparto a tre molto più chiuso e attento nel quale il braccetto di sinistra si è più volte alternato. Ad interpretare il ruolo c’è stato anche Alex Sandro, originariamente terzino sinistro brasiliano, che è però in scadenza di contratto e la Vecchia Signora, in vista della prossima sessione estiva di calciomercato, avrebbe messo nel mirino un obiettivo anche dell’Inter di Simone Inzaghi: stiamo parlando del duttile laterale del Monza Carlos Augusto, classe 1999.

Calciomercato Juventus, sfida all’Inter per Carlos Augusto

La Juventus di Massimiliano Allegri potrebbe tuffarsi sul nome di Carlos Augusto che sta facendo davvero molto bene, su entrambe le fasi, con la maglia del Monza ed è stato inserito nel tabellino degli osservati speciali anche da parte dell’Inter di Beppe Marotta. La Vecchia Signora apprezzerebbe molto la duttilità del calciatore brasiliano di poter agire sia come braccetto che come quinto di fascia, ruolo per il quale i nerazzurri lo stanno seguendo con moltissima attenzione. La valutazione è di sicuro superiore ai 10 milioni di euro, ma potrebbero essere inserite anche delle contropartite tecniche sia sponda Juventus che sponda Inter.