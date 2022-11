La Juve aiuta Mourinho: scambio immediato

Juventus e Roma possono incrociare i propri interessi di mercato a gennaio: c’è la proposta del club torinese

Situazione di classifica molto diversa quella che Roma e Juventus stanno vivendo nelle ultime settimane. Se i bianconeri sono stati protagonisti di una rimonta che li ha riportati fino al terzo posto, per la squadra di Mourinho si parla di soli due punti nelle ultime tre gare di Serie A ed un deludente settimo posto in classifica.

Dal campo al calciomercato il passo è breve e sia i bianconeri che i giallorossi potrebbero mettere a segno un’operazione già nelle prime settimane di gennaio.

Juve-Karsdorp: controproposta della Roma

La situazione legata al futuro di Rick Karsdorp pare chiarissima. Le durissime dichiarazioni di Mourinho nel post gara contro il Sassuolo hanno ‘condannato’ il terzino che, dunque, è destinato a dire addio ai giallorossi il prima possibile. E chi pare possa fortemente interessarsi al laterale sotto contratto fino al 30 giugno 2025 con la Roma è la Juventus, visto che Cuadrado andrà in scadenza al termine dell’attuale stagione. Il club di Andrea Agnelli avrebbe in mente uno scambio per prendersi l’epurato di Mourinho già nel mese di gennaio, dopo il Mondiale in Qatar.

La società bianconera metterebbe sul piatto il cartellino di Weston McKennie, per convincere la Roma a lasciar partire Karsdorp in un’operazione di scambio di prestiti. La volontà del club capitolino è chiara: Karsdorp andrà via ma soltanto a titolo definitivo. Una situazione ben chiara, dunque, con la Juventus alla finestra per il talento olandese ormai fuori dai piani di Mourinho e della Roma: il club bianconero può tentare l’accelerata in vista di gennaio.

Karsdorp fino a questo momento ha collezionato 11 presenze e 684′ in campo: lo scambio di prestiti con McKennie non convince, però, il club capitolino.