Delusione Roma, sacrificio Abraham per il doppio colpo stellare

Il futuro di Tammy Abraham potrebbe cambiare dopo le tante delusioni: addio alla Roma e doppio colpo stellare per i giallorossi

C’è tanta delusione in casa Roma in questo momento, difficile negarlo. I giallorossi dopo aver effettuato un ottimo mercato con rinforzi importanti come Dybala e Matic, non sono riusciti poi a creare un gioco all’altezza della situazione. Chi sembra soffrire più di tutti dell’attuale situazione è Tammy Abraham.

L’attaccante giallorosso infatti sta faticando a trovare la via del gol in questo inizio di stagione: solo 4 gol messi a segno tra campionato ed Europa League in 20 partite. Così in estate l’inglese potrebbe decidere di andare via dalla capitale, con la Roma che avrebbe già due colpi da mettere a segno.

Roma, Abraham può partire: Depay e Ramos i colpi giallorossi

Il ragionamento sul futuro della Roma è già partito, con i giallorossi che stanno vivendo un periodo difficile. In particolare potrebbe pensare all’addio anche Tammy Abraham dopo un inizio di stagione ben al di sotto delle aspettative, con un Mourinho che non gli risparmia delle frecciatine. Così in estate l’attaccante inglese potrebbe pensare a un ritorno in Premier.

Così la Roma potrebbe iniziare a pensare a un colpo in attacco già da gennaio, puntando il mirino su Memphis Depay, separato in casa col Barcellona. L’olandese potrebbe rescindere il contratto coi blaugrana e sposare la causa giallorossa. Invece a giugno la Roma potrebbe tentare il colpaccio in difesa puntando sulla scadenza del contratto di Sergio Ramos col Psg e dunque cercando di prenderlo a parametro zero. Due colpi, che nonostante gli ingaggi alti, potrebbero essere finanziati dall’uscita di Abraham.