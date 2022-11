Il Barcellona sacrifica Kessié: super scambio e doppia beffa Juve

Sacrificio del Barcellona per arrivare al big: scambio con Kessié e doppia beffa di mercato per la Juventus

Il Barcellona può già considerare il bilancio della propria stagione piuttosto negativo, alla luce dell’eliminazione dalla Champions League ai gironi.

Alcuni giocatori sono cresciuti e si sono integrati perfettamente nel sistema di Xavi. Altri, invece, non stanno rendendo come ci si aspettava e uno di questi è Franck Kessié. L’ex Milan è arrivato al Barça in estate a parametro zero ma non ha avuto lo spazio che si attendeva, vista l’esplosione definitiva di Pedri e Gavi che ormai sono i fari del centrocampo insieme a Busquets. Kessié, però, ha comunque attirato l’attenzione della Premier League e potrebbe essere coinvolto in uno scambio molto interessante.

Il Leicester su Kessié: Tielemans per il Barcellona, doppia beffa Juve

Il club ad aver messo gli occhi su Franck Kessié è il Leicester. Il centrocampista ivoriano ha un contratto col Barcellona fino al 2026 e i blaugrana lo sacrificherebbero in cambio di Youri Tielemans. Il centrocampista belga, che presto sarà protagonista col Belgio nel Mondiale in Qatar, è uno dei perni delle ‘Foxies’ con cui ha collezionato 3 gol e un assist nelle prime 15 giornate di Premier League.

Entrambi hanno una valutazione simile, intorno ai 35-40 milioni di euro, ma Tielemans andrà in scadenza nel 2023. Una chance ghiotta per il Barcellona che brucerebbe sul tempo la concorrenza della Juventus. La ‘Vecchia Signora’, infatti, ha messo gli occhi sul belga del Leicester, così come ha fatto un pensiero anche su Kessié.