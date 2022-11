Incontro e addio: Ronaldo ha già trovato la nuova squadra

Con i campionati fermi e i mondiali pronti a prendersi la scena, le società possono iniziare a programmare il proprio calciomercato.

Il calciomercato è pronto a entrare nel vivo. La sosta dei campionati per via del mondiale in Qatar, permette alle società di iniziare a programmare le proprie strategie di mercato, sia in entrata che in uscita. Sono molti i calciatori che, nel corso del mercato invernale, potrebbero cambiare maglia per provare una nuova avventura. Tra questi, figura anche uno dei più grandi calciatori al mondo.

Stiamo parlando di Cristiano Ronaldo che, molto probabilmente, nel mercato di riparazione saluterà Manchester. Dopo gli screzi con Ten Hag e l’intervista rilasciata contro la società, l’avventura del fuoriclasse portoghese con i red devils sembra definitivamente arrivata al capolinea. Il ragazzo, insieme al suo agente Jorge Mendes, stanno valutando tutte le possibili destinazioni. C’è un club che sembra molto interessato, con tanto di incontro avvenuto la scorsa settimana in Inghilterra.

Il Bayern incontra Ronaldo in Inghilterra

Stando a quanto riporta il quotidiano inglese dailymail, la scorsa settimana i dirigenti del Bayern Monaco hanno incontrato Ronaldo e il suo agente. Con Mane che non è in perfetta forma fisica e con il futuro di Choupo-Moting da definire, i bavaresi stanno pensando di potenziare il proprio reparto offensivo proprio con il portoghese. Sarebbe un colpo importantissimo per i tedeschi che, dopo l’addio di Lewandowski, andrebbero ad aggiungere un altro pezzo da novanta in attacco. Il ragazzo spera che questa trattativa possa andare in porto, per lasciarsi alle spalle il brutto periodo passato in terra inglese. Ovviamente non mancano altre squadre interessate e che stanno monitorando la situazione, ma la possibilità di vederlo in Bundesliga si fa sempre più alta. La sosta sarà l’occasione giusta per continuare a trattare, con la speranza del calciatore di trovare un accordo.