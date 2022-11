Vuole solo il Barcellona, Juve e Milan a bocca asciutta

Uno dei grandi obiettivi di rossoneri e bianconeri per il mercato di gennaio ha scelto il club allenato da Xavi

Se non ci fosse stato il disastro europeo, parleremmo ora di una stagione ottima. Così come, rigirando il discorso, se il Real Madrid non fosse inciampato nelle ultime giornate, parleremmo di un barca che scricchiola. L’annata del Barcellona finora è indubbiamente a due facce: primo in Liga ma fuori dagli ottavi di Champions League. Un destino curioso per un club che in estate ha speso come nessuno.

Nella rosa blaugrana non sono poche le spine che il tecnico catalano deve recidere se non vuole avere dei problemi di spogliatoio nell’immediato futuro. C’è Memphis Depay che chiede la cessione, Jordi Alba che reclama più spazio, Ansu Fati che non riesce ad imporsi come titolare fisso. E poi c’è Ferran Torres, l’acquisto di punta del gennaio 2022, anch’egli perennemente in lotta con il giovane prodigio spagnolo e con Raphinha per un posto nell’undici di partenza.

Ferran Torres resta alla corte di Xavi

Determinato a lottare per guadagnarsi la fiducia dell’allenatore e dell’esigente pubblico catalano, il talento spagnolo fa gola alle big d’ Italia. Soprattutto Juve e Milan, che avevano fiutato la non intoccabilità dell’ex Manchester City, avevano messo gli occhi sul promettente attaccante. Il limitato minutaggio che ad un certo punto della stagione il giocatore aveva accumulato sembravano il preludio alla sua stessa volontà di cambiare aria. Nulla di più lontano dalla realtà, come da indiscrezioni riferite anche da Calciomercato.it.

Ogni qualvolta è stato chiamato in causa del resto, complice anche il felice momento della squadra in Liga, Ferran Torres ha sempre risposto presente. Le velleità di Milan e Juve per il grande colpo spagnolo del mercato di gennaio devono essere accantonate, almeno poer ora. Se ne riparlerà, eventualmente, solo nel prossimo luglio.