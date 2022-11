CMNEWS | Due ko di fila, la decisione UFFICIALE su Nicola

Torna il sereno in casa Salernitana: la proprietà blinda Davide Nicola dal rischio esonero dopo il ko di Monza

Davide Nicola resta alla guida della Salernitana: il tecnico piemontese ancora sulla panchina dei granata dopo le prime quindici partite di campionato.

Un incontro per andare avanti, senza scossoni: Davide Nicola resta sulla panchina della Salernitana. Una conferma arrivata dopo un incontro tenutosi questo pomeriggio tra il patron Danilo Iervolino, l’amministratore delegato Maurizio Milan, il direttore sportivo Morgan De Sanctis ed il tecnico granata, il cui futuro è ancora a tinte granata.

La sconfitta per 3-0 allo U-Power di Monza, infatti, aveva fatto vacillare la panchina del trainer ex Crotone e Torino. Una posizione rinsaldata al termine dell’incontro tenutosi questo pomeriggio, con tanti di comunicato ufficiale nel quale si ribadisce che patron, ad, diesse e allenatore si sono incontrati “unanimemente convinti nel proseguire con il progetto tecnico-sportivo avviato”.

Salernitana, Nicola evita l’esonero: la decisione

“Una piena e totale condivisione che ha come unico e grande obiettivo quello di portare avanti sempre di più con forza e convinzione il progetto Salernitana” recita la nota del club granata, che propine “un’idea di calcio a tutto tondo che sia piena espressione ed orgoglio della propria tifoseria, della propria città e che guardi ad un’industria calcistica sempre più proiettata verso l’innovazione e la modernità”. Dunque, avanti con Davide Nicola.

La Salernitana ha chiuso la prima parte del campionato con 17 punti all’attivo, con dieci lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione. Le sconfitte con Fiorentina e Monza e – soprattutto – l’approccio in alcune gare non avevano fatto fare i salti di gioia a patron Danilo Iervolino, comunque intenzionato a rinforzare la squadra a gennaio, in collaborazione col direttore sportivo Morgan De Sanctis. La decisione è quella di proseguire con Davide Nicola in panchina, dando seguito al progetto tecnico avviato lo scorso anno.