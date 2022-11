Milinkovic-Juve, nuovo annuncio: “100 milioni”

Arriva un nuovo annuncio su Sergej Milinkovic-Savic: rimane il pallino della Juventus

La Juventus ha chiuso al meglio questa prima parte di stagione pre-mondiale, trovando 6 vittorie consecutive senza subire gol. L’ultima, netta per 3-0 contro la Lazio.

Una gara dove i bianconeri hanno vinto e convinto e dove è stato decisivo anche l’errore a metà campo di Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo è un pallino di mercato dei bianconeri ormai da mesi e a fine partita ha ricevuto anche l’applauso dell’Allianz Stadium. L’edizione odierna de ‘Il Messaggero’ è tornato sugli applausi a Milinkovic da parte dei tifosi della Juventus al momento del cambio. Un indizio che potrebbe portare a nuovi risvolti di mercato.

Lazio, la risposta di Lotito su Milinkovic: “Portino i soldi”

La risposta del presidente della Lazio, Claudio Lotito, non si è fatta attendere: “Non lo vendo Milinkovic, e non me ne frega nulla degli applausi. Contano i soldi, portino almeno 100 milioni per vederlo in bianconero”. Queste le parole riportate da ‘Il Messaggero’. La posizione del patron biancoceleste sul centrocampista serbo rimane chiaro e nello scorso weekend proprio Lotito ha avuto un dialogo con l’agente di Milinkovic-Savic, Kezman, per parlare del rinnovo del suo assistito, trovando anche una clausola da inserire da qui a fine stagione.