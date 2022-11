Giudice sportivo: stangata UFFICIALE per Mourinho

E’ arrivata la decisione del giudice sportivo per quanto riguarda José Mourinho, espulso nella gara interna contro il Torino.

E’ arrivata la decisione del giudice sportivo in merito a José Mourinho, espulso nell’ultima gara di questa prima parte di stagione. Il portoghese, si è preso il cartellino rosso al 44° minuto della ripresa, per essere entrato in campo ed aver contestato una decisione arbitrale.

Proprio per questo motivo, il giudice sportivo ha comunicato che lo special one è stato squalificato per due giornate, per ” avere, al 44° del secondo tempo, entrando sul terreno di giuoco, contestato una decisione arbitrale assumendo un atteggiamento minaccioso dei confronti dell’Arbitro e rivolgendo ripetutamente allo stesso un epiteto gravemente offensivo”.

Mourinho squalificato per due giornate dal giudice sportivo

Vista la squalifica, alla ripresa del campionato a gennaio, il tecnico portoghese sarà costretto a saltare la sfida interna contro il Bologna e, sopratutto, il big match di San Siro contro il Milan.