VIDEO | Ronaldo contro tutti: il saluto gelido con il compagno di Nazionale e di club

Ronaldo contro tutti, arriva la reazione dei compagni di club e di nazionale: il video del saluto gelido col compagno

Negli ultimi giorni non si parla di altro, tutti i riflettori sono puntati su Cristiano Ronaldo dopo le pesanti dichiarazioni fatte al Sun nei confronti del Manchester United.

Il portoghese ha ricevuto una multa da 1 milione di euro e ha, di fatto, messo la parola fine al suo rapporto con i Red Devils. Ronaldo non è stato leggero neppure nei confronti di alcuni compagni di squadra che, di certo, non l’hanno presa bene. La conferma è arrivata oggi dal ritiro del Portogallo, dove è presente anche Ronaldo in vista dell’inizio del Mondiale in Qatar. Il siparietto si è verificato tra Ronaldo e il compagno di club e di nazionale Bruno Fernandes.

Ronaldo saluta Bruno Fernandes ma tra i due è gelo

Bruno Fernandes gives Cristiano Ronaldo a frosty reception as Portugal meet for the World Cup. pic.twitter.com/W5rDdMirc8 — Sky Sports News (@SkySportsNews) November 15, 2022

Cristiano Ronaldo ha salutato Bruno Fernandes, aspettandolo con la mano testa, ma il centrocampista ex Udinese e Novara ha risposto quasi a stento al saluto. Alla fine la stretta di mano è arrivata, ma dallo sguardo di CR7 si è percepita una certa delusione. Una scena, diventata subito virale sul web che sembra essere la prima conseguenza tangibile in merito alle dichiarazioni di pochi giorni fa dello stesso Ronaldo. Anche in campo poi, durante l’allenamento, alcuni giocatori lo hanno quasi evitato. Un evidente segnale di come la sua intervista non sia andata giù a molti suoi compagni di nazionale e con il Mondiale alle porte questa situazione non giova certo al portoghese.