Di Maria si mette la Juve alle spalle: già decisivo con l’Argentina

L’Argentina vince 4-0 contro gli Emirati Arabi nell’amichevole prima del Mondiale: grande protagonista Di Maria con una doppietta

I campionati si sono fermati e i giocatori si sono radunati con le loro nazionali per preparare l’inizio del Mondiale in Qatar, che partirà domenica. L’Argentina è una delle grandi big favorite per la vittoria finale insieme a Brasile, Spagna, Germania e Francia. Scaloni nella rosa ha scelto di portare anche Angel Di Maria e Paulo Dybala, infortunati a lungo con Juventus e Roma.

Se con i bianconeri ‘El Fideo’ non è riuscito a essere decisivo a causa dei tanti infortuni, con la ‘Seleccion’ è subito protagonista. Doppietta in amichevole.

Argentina-Emirati Arabi 4-0: Di Maria protagonista con una doppietta

Il Mondiale potrebbe essere un crocevia fondamentale per il proseguo della stagione di Angel Di Maria. Dopo i tanti infortuni ‘El Fideo’ potrebbe trovare continuità proprio in Qatar.

Nell’amichevole prima dell’inizio del Mondiale dell’Argentina contro gli Emirati Arabi, Di Maria si è reso protagonista con una splendida doppietta. Poi la partita è terminata 4-0 con gli altri due gol segnati da Messi e Alvarez. Anche in amichevole l’Argentina si conferma una delle squadre più temibili del Mondiale.