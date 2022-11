TV PLAY | Allarme Juventus: “A gennaio grossi rischi”

Dopo una lenta ripresa torna l’allarme in casa Juventus, a gennaio la situazione potrebbe tornare a peggiorare

Inizio di stagione che peggiore non si poteva per la Juventus. Eliminazione in Champions League e risultati che non arrivano in campionato. Massimiliano Allegri però è stato bravo e caparbio a credere nei suoi giocatori, riuscendo a trovare la quadra per far rialzare i bianconeri, ora terzi in classifica.

A gennaio, quando riprenderà il campionato, la Juventus dovrà cercare di riprendere continuando la striscia vincente di sei successi consecutivi, ma torna l’allarme in bianconero. La situazione potrebbe tornare a peggiorare.

Juventus, Avsim mette in guardia: “La situazione potrebbe peggiorare”

La Juventus si prepara ad affrontare un mese di riflessioni e pianificazioni. Dopo che i bianconeri sono tornati a vincere, mettendo in fila sei successi consecutivi, per la squadra di Allegri potrebbe arrivare un nuovo crollo alla ripresa della stagione.

Simone Avsim ai microfoni di Calciomercato.it in onda su Tv Play ha spiegato: “Per me la Juventus non è neanche una delle antagoniste al Napoli per lo scudetto, ci sono grossi rischi che a gennaio la situazione peggiorerà per cui secondo me è tutto da rivedere. Si riparte da una classifica decente, ma in campo vanno le prestazioni”. Dunque potrebbe non essere finito l’incubo della Juventus.