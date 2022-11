Colpo alla testa e fuori in barella: ansia per Tonali

Attimi di paura per Sandro Tonali, uscito dal campo in barella durante Albania-Italia: le condizioni del rossonero

L’Italia non partecipa ai Mondiali in Qatar, questo purtroppo lo sappiamo tutti. L’occasione per fare bella figura al cospetto della nostra Nazionale però, rappresenta sempre uno stimolo per qualunque avversario. Figuriamoci per la vicina Albania, che nella sua rosa annovera alcuni elementi che giocano in Serie A. E poi c’è un tecnico italianissimo, Edy Reja, checi teneva e ci tiene a far bella figura. All’Arena Nazionale di Tirana è uscita quindi una partita vera, maschia, che ha comportato delle conseguenze per uno dei migliori giocatori Azzurri in campo.

Sul finale di un primo tempo molto valido a livello agonistico, Sandro Tonali è stato vittima di una brutta caduta. Uscito in barella nella preoccupazione generale, il rossonero ha lamentato dei forti dolori alla spalla, e non alla testa – che comunque ha battuto violentemente a terra -, come si pensava in un primo momento. Le sue condizioni sono sotto stretta osservazione.

L’infortunio di Tonali: le condizioni del giocatore

Il calciatore, rimasto sempre cosciente, è uscito poi dallo stadio con le sue gambe. Secondo le ultime indiscrezioni, sarebbero in corso degli accertamenti in una clinica di Tirana. Escludedo per il momento problemi al capo, destano ancora ansia le condizioni della spalla. Si attendono degli aggiornamenti nel corso della serata.