Ultime due partite, poi l’addio: il sostituto è pronto

Edy Reja si prepara a lasciare la panchina dell’Albania: ultime due partite alla guida della Nazionale per l’ex Napoli

Potrebbe finire nel giro di pochi giorni l’avventura di Edy Reja come commissario tecnico della Nazionale albanese: stasera con l’Italia la penultima panchina.

Salvo clamorosi ribaltoni, le prossime due amichevoli rappresenteranno la conclusione dell’avventura di Edy Reja alla guida della selezione maggiore dell’Albania. Il tecnico di Gorizia è sulla panchina della Nazionale albanese dall’aprile del 2019 e in questi anni ha guidato la squadra in trentasei occasioni.

Stasera affronterà l’Italia nell’amichevole in programma a Tirana. Poi sabato un altro test amichevole contro l’Armenia, l’ultima prima delle qualificazioni agli Europei del 2024 che inizieranno a marzo. Con ogni probabilità, in quell’occasione la squadra non sarà più guidata da Reja, ma da un altro allenatore italiano.

Albania, Reja verso l’addio: pronto Di Biagio

Il contratto che lega Edoardo Reja alla panchina della Nazionale albanese è in scadenza e difficilmente verrà rinnovato. Al suo posto la Federcalcio albanese è pronta a puntare Gigi Di Biagio, ex tecnico della Nazionale italiana Under 21 e della Spal. Una nuova avventura per l’ex centrocampista della Roma che prenderà il posto dell’esperto Reja.