Una stella dal Mondiale: duello aperto tra Juve e Milan

Il Mondiale è pronto a dare tanti spunti e Juventus e Milan potrebbero essere propense a coglierli. In casa Spagna c’è infatti un esterno offensivo che potrebbe fare al caso di tantissime big in giro per l’Europa

Milan e Juventus sono rispettivamente seconda e terza in classifica al momento in Serie A e puntano a provare ad accorciare il gap rispetto al Napoli primo già dalle prime battute al rientro dopo la sosta. In mezzo c’è però un Mondiale che rischia di sparigliare le carte per tutti, e che non vedrà protagonista l’Italia. Ciononostante non mancano motivi di interesse per seguire la rassegna planetaria anche da parte dei top club italiani, che potrebbero osservare alcuni calciatori in ottica calciomercato.

La Juventus, già nell’amichevole di ieri vinta dall’Argentina per 5-0, ha potuto ammirare la miglior versione di Angel Di Maria, praticamente mai vista in questa prima metà di annata tra infortuni e squalifiche. Due gol e un assist per il fantasista albiceleste che i tifosi bianconeri vorrebbero però sullo stesso livello anche al rientro in Italia. Un livello per ora raramente visto alla corte di Allegri con annesso dibattito.

Calciomercato Juventus e Milan a caccia di esterni: Nico Williams osservato speciale del Mondiale

Di Maria è dunque al centro della bufera in casa Juve con tanti tifosi spazientiti sui social: il futuro in bianconero non sarà lungo comunque visto il contratto in scadenza a giugno prossimo e i progetti su un rientro in patria. In termini di esterni non manca dibattito anche in casa Milan con il club che necessita di un laterale destro di valore da tempo e a sinistra deve pure risolvere la grana Rafael Leao tra un contratto complesso da rinnovare e le voci sul futuro.

ùEcco quindi che Juve e Milan potrebbero ritrovarsi a combattere per lo stesso calciatore la prossima estate. Un esterno abile nell’uno contro uno, già quotato ed in grande ascesa come Nico Williams del Bilbao e della nazionale spagnola potrebbe anche attirare l’attenzione delle due compagini italiane. Real e Manchester United sono alcune delle altre squadre che pensano al classe 2002 attorno al quale, soprattutto se facesse un buon Mondiale, potrebbe aprirsi una battaglia. Il contratto con l’Athletic è in scadenza 2024 con clausola da cinquanta milioni di euro. Una cifra decisamente elevata per un ragazzo di valore con già buoni numeri sia col club che con la Spagna, con cui andrà a giocare il Mondiale. A meno di aste però il prezzo potrebbe aggirarsi sui 25/30 milioni.