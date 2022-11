Maldini lo ha fatto ancora: nome a sorpresa per gennaio

Il Milan di Paolo Maldini avrebbe messo nel mirino Djibril Sow, centrocampista del Francoforte: le ultimissime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A

Nonostante un momento di forma non particolarmente esaltante, il Milan di Stefano Pioli è riuscito a strappare i tre punti anche nella sfida contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

I rossoneri, che non hanno disputato una buonissima prestazione, dopo essere passati in vantaggio con il gol di Rafael Leao, sono stati raggiunti dalla girata di Barak all’interno dell’area del Diavolo, ma, nel finale, hanno centrato la vittoria grazie all’autorete di Milenkovic viziata anche da un’uscita, non proprio prudente, di Pietro Terracciano. Il Milan è arrivato quindi alla sosta per il Mondiale in Qatar al secondo posto nel campionato italiano di Serie A alle spalle del super Napoli di Luciano Spalletti che si trova al momento ad otto punti di vantaggio proprio sui campioni in carica. I rossoneri infatti hanno mostrato qualche difficoltà in questa partenza di stagione, soprattutto a centrocampo dove si è fatta sentire la partenza di Kessie. Ecco perché, nel gennaio di calciomercato, il Diavolo potrebbe tuffarsi su un profilo a sorpresa, in pieno stile Maldini: stiamo parlando di Djibril Sow, centrocampista del Francoforte.

Calciomercato Milan, occhi su Sow: Maldini ci prova subito

Djibril Sow, duttile centrocampista svizzero dell’Eintracht di Francoforte è sicuramente uno dei nomi più interessanti, in ottica calciomercato, che arrivano dalla Bundesliga. Il giocatore classe 1997 ha una valutazione di circa 25 milioni di euro, ma il suo contratto è in scadenza nel 2024 e ciò potrebbe portare la società tedesca ad un addio immediato per monetizzare da Sow. E’ quello che spera il Milan che, con l’Eintracht, è in buonissimi rapporti soprattutto dopo l’affare che ha portato a Milano Ante Rebic e ha fatto fare il percorso inverso ad Andre Silva, attaccante portoghese.