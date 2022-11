Il Milan ha scelto il vice Maignan: arriva a zero

Con lo stop dei campionati per via del mondiale, le società si concentrato non solo per il calciomercato invernale, ma anche per quello estivo.

Con la sosta dei campionati, che vedrà il mondiale in Qatar protagonista, le società possono iniziare a muoversi per quanto riguarda il calciomercato. Molte squadre, non solo stanno pensando al mercato di riparazione che partirà tra un mese e mezzo, ma sono già proiettate a quello estivo, in vista della prossima stagione.

Una delle squadre più attive in questo senso è il Milan, che vuole rinforzare la rosa a disposizione di mister Pioli. I rossoneri, a tal proposito, sono alla ricerca di un secondo portiere in grado di sostituire Maignan. Tatarusanu, infatti, non ha convinto del tutto, e per questo motivo la dirigenza sta valutando tutti i possibili candidati. Un nome in cima alla lista c’è, e Maldini potrebbe presto avviare i contatti con il suo agente.

Idea Sportiello per il Milan come vice Maignan

Il portiere che il Milan ha intenzione di Affiancare a Mike Maignan è Marco Sportiello, classe 1992 in forza all’Atalanta. Il calciatore è rappresentato da Beppe Riso, in grandi rapporti con Maldini oltre ad essere il procuratore del figlio Daniel. Questi fattori potrebbero risultare determinanti per il buon esito della trattativa nel prossimo mercato estivo. Altro fattore molto importante riguarda la scadenza contrattuale del ragazzo fissata per il prossimo giugno, che lo rende libero di poter firmare con un nuovo club a partire da febbraio. La sosta per i mondiali potrebbe essere l’occasione giusta per avviare in contatti, con la speranza di arrivare ad una definizione della trattativa in tempi brevi.