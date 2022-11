Roma, via Karsdorp: scelto il sostituto per gennaio

La Roma saluta Karsdorp e sceglie il sostituto per la corsia di destra: colpo dalla Spagna per gennaio

La Roma non ha chiuso nel migliore dei modi la prima parte di stagione. Appena 2 punti nelle ultime 3 partite dove è arrivata la sconfitta nel derby e due pareggi contro Sassuolo e Torino.

Il percorso dei giallorossi non si sta rivelando positivo come ci si aspettava e certamente gli infortuni di Wijnaldum e Dybala hanno compromesso notevolmente i risultati della squadra di Mourinho. Lo Special One nel post-partita di Sassuolo-Roma ha attaccato un suo giocatore che è poi è stato identificato. Si tratta di Karsdorp che a gennaio dovrà, con ogni probabilità, trovare un’altra squadra, alla luce delle parole del tecnico portoghese. Vista la situazione del terzino olandese, la Roma deve intervenire sul mercato per la corsia destra.

Roma, via Karsdorp: assalto a Bellerin

Alla luce dell’addio ormai annunciato di Karsdorp dopo le chiare dichiarazioni di Mourinho, la Roma, come riportato da ‘fichajes.net’, ha individuato il sostituto in Hector Bellerin. Il terzino spagnolo veste attualmente la maglia del Barcellona.

Il terzino ex Arsenal sta trovando poco spazio col Barcellona e con il contratto in scadenza a giugno 2023, il club catalano potrebbe liberarlo a gennaio per non perderlo a costo zero in estate. Bellerin potrebbe presto diventare il nuovo terzino destro della Roma.